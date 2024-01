Real Madrid : Bellingham en remet une couche et sort une punchline sur l’arbitrage

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Jude Bellingham a dit ses quatre vérités à l’arbitre de Real Madrid - Almeria. L’Anglais a subi plusieurs fautes contre la formation andalouse, des faits de jeu parfois non-sifflets et qui ont fait polémique après la rencontre. L’ancien du BVB s’est exprimé avec l’arbitre de la rencontre sur le chemin des vestiaires.

“Toutes les semaines c’est la même m****”

L’attaquant y est allé fort avec l'arbitre du soir, les deux hommes ont échangé quelques mots dans le tunnel du stade Santiago-Bernabeu sur le chemin des vestiaires, l’Anglais est d’abord venu le voir, s’en est suivi une conversation houleuse: “Des fautes par-ci et par-là aujourd’hui !” ; “Oui, sur celle-ci je suis d’accord” rétorque l’arbitre, Bellingham surenchérit : “Oh mon Dieu…génial, tu ne me donnes pas une p***** de faute, toutes les semaines c’est la même m****”. Franche discussion entre l’arbitre et le joueur du Real, ce dernier sera suspendu pour le match de Las Palmas, après avoir écopé d’un carton jaune sur le but de Dani Carvajal à la 101ème minute de jeu.

💥 Bellingham, al árbitro: “Todas las semanas la misma mierda”https://t.co/WzKwnrckNo — Diario AS (@diarioas) January 22, 2024

