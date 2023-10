Real Madrid : Bellingham sur les traces d'une légende du football mondial

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid n'a pas (souvent) pour habitude de se tromper sur ses recrues. Et ce mercato après mercato. L'été dernier, on le sait, le club espagnol a misé gros sur Jude Bellingham, arraché à prix d'or au Borussia Dortmund. Et de toute évidence, le pari peut déjà être considéré comme gagnant.

Encore un doublé

Car non seulement le milieu de terrain anglais n'a eu aucune peine à s'imposer en qualité de titulaire, mais il s'est découvert de surcroît une qualité rare : son sens du but. Hier, samedi, face à Osasuna, c'est un doublé de Bellingham qui a notamment permis au Real de s'imposer tranquillement, 4-0. Comme le précise le compte twitter Pokerstars, Bellingham est le premier joueur à marquer à 7 reprises en 8 journées au Real Madrid depuis un certain...Cristiano Ronaldo !

On a connu pire comparaison.

Jude Bellingham est le 1er joueur à inscrire 7 buts après ses 8 premiers matchs de Liga avec le Real Madrid depuis un certain...



Cristiano Ronaldo en 2009. pic.twitter.com/kuwkZOVSx8 — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) October 7, 2023

Podcast Men's Up Life