Real Madrid : coup de théâtre pour Zidane, Ancelotti et le futur coach des Merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid réalise un début de saison impeccable en Liga mais pourrait bientôt payer au prix fort ses nombreuses blessures (Miliato, Courtois, Vinicius, Güler). Carlo Ancelotti, lui, se porte comme un charme et maintient le cap malgré les remous qui l’ont touché cet été. Après une saison mi-figue mi-raisin, le technicien a longtemps été annoncé partant pour le Brésil mais rien n’a été acté. Même pas un accord pour l’été 2024, selon El Chiringuito !

Xabi Alonso priorité du Real ?

De plus, Edu Aguirre affirme que si une prolongation de contrat lui est soumise, l’ancien coach du PSG l’acceptera sans sourciller. En cas de départ toutefois, Xabi Alonso serait la priorité du Real Madrid, devant Alvaro Arbeloa et Raul (courtisé par Villarreal). Zinedine Zidane, lui, n’a même pas vu nom nom cité...

🏅 "Xabi Alonso está por delante de Arbeloa y Raúl para suceder a Ancelotti".



🫢 "Si el Madrid le ofrece la renovación a Carlo, se quedaría".



Información de @EduAguirre7 en #ChiringuitoRaúl. pic.twitter.com/tZH4rdQfBc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2023

Podcast Men's Up Life