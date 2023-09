Real Madrid : Cristiano Ronaldo utilisé pour taper sur Vinicius Jr !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Drôle de déclaration faite par Manolo Romero à la Cadena SER ! Pour cet ancien scout du Real Madrid, Vinicius Jr et Rodrygo sont deux très bons joueurs mais ils n'auraient jamais été titulaires dans les grandes équipes de la Maison Jaune. Il a notamment celle de la BBC, quand le trio formé par Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo faisait régner la terreur sur le Vieux Continent.

"Vini, dans un Real avec R7, Benzema et le meilleur Bale... Impossible !"

"Dans un bon Real Madrid, Rodrygo et Vinicius seraient remplaçant, mais maintenant, ils sont indiscutables, c'est ça la différence. Le Real Madrid actuel n'est pas un bon Real Madrid. Vini, dans un Real avec R7, Benzema et le meilleur Bale... Impossible !" Le Brésilien a pourtant l'air beaucoup plus régulier et décisif que ne l'était le Gallois. Sans compter que le football est pour une passion en plus d'être sa profession, contrairement au néo-retraité devenu golfeur...

