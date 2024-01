Real Madrid : de nouvelles preuves accablantes ont fuité après le scandale arbitral contre Almeria !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La polémique engendrée par l'arbitrage de Real Madrid-Alméria (3-2) ne risque pas de s'estomper en Espagne. Car elle a avantagé une Maison Blanche accusée depuis toujours d'avoir les faveurs des hommes en noir. Et parce que le nombre de cas litigieux lors de cette rencontre est très élevé. Sans la VAR, le score aurait dû être de 3-1 en faveur de la lanterne rouge andalouse. Avec, il a été de 3-2 pour les Merengue, avec un but à la... 100e minute.

Le VAR a clairement influencé l'arbitre sur le 2-2

Les enregistrements des échanges entre l'arbitre de champ, Hernandez Maesa, et le VAR, Hernandez Hernandez, ont été dévoilés. Sur les deux premières actions litigieuses, on entend le VAR se montrer neutre et dire à son collègue de prendre la décision qui s'impose. En revanche, sur l'égalisation de Vinicius Jr, Hernandez Hernandez est plus directif : "Il marque de l'épaule droite". Ensuite, il lui dit "Regarde s'il y a un souci mais pour moi, il marque de l'épaule". Ainsi orienté, Maesa a validé l'égalisation du Brésilien. Alméria mais aussi le FC Barcelone hurlent au scandale depuis...

❗️⚪️ El escandaloso audio del gol de Vinicius



➡️ Desde la sala VOR se instó desde el principio a Hernández Maeso a conceder el tanto sentenciando que "le da en el hombro"



✍️ @jaumetix https://t.co/mp5Lu6D49u — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 22, 2024

