Real Madrid : encore une polémique raciste avant le derby à Getafe !

Si, ce jeudi, le Real Madrid a l’occasion de reprendre la tête de la Liga en cas de succès sur la pelouse de Getafe (10ème de Liga) dans son petit derby, on ne peut pas franchement dire que la soirée a démarré sous de très bons auspices.

Les images sont accablantes pour les fans de Getafe

En effet, comme on peut le voir sur certaines vidéos diffusées sur X, les fans locaux se sont encore permis des chants injurieux à l’égard du Real Madrid mais également, et c’est plus grave, des cris de singe et des remarques racistes sur Vinicius Jr au moment de l’arrivée du bus merengue.

Les images sont accablantes car on sent bien que le problème ne vient pas que d’un ou deux individus mais d’un effet de groupe totalement débile :

« Vinicius le singe »



Encore une fois des cris racistes sont entendus aux abords du stade quand le Real Madrid arrive.



Mais quand il viendra célébrer devant les supporters de Getafe après son but on dira encore que c’est Vinicius le problème pic.twitter.com/xUJgxt7snS — Real French Madrid (@RMFrench_) February 1, 2024

