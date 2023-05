Real Madrid : Florentino Perez règle publiquement l'avenir de Carlo Ancelotti

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Ne lui parlez plus de la sélection du Brésil et d'un éventuel départ de son coach à un an de la fin de son contrat ! A l'issue de la victoire des Merengue samedi soir en finale de Coupe du Roi, Florentino Perez a réglé la question Carlo Ancelotti : « Je ne veux plus entendre parler de ça. Nous avons une année de plus dans son contrat. On est content d'Ancelotti ».

Cela tombe plutôt bien puisque, du côté du Mister italien, on est sur la même longueur d'ondes et on ne souhaite pas céder à la tentation d'une sélection nationale avant de prendre sa retraite : « Mon futur ? Je l'ai dis plusieurs fois... Mon contrat court jusqu'en 2024 ».

En quête d'un nouveau numéro 1 depuis de longs mois et prête à attendre Carlo Ancelotti en juin, la Fédération brésilienne va devoir se trouver un autre « champion » pour diriger la Seleçao.

Real president Florentino Pérez on Carlo Ancelotti’s future and Brazil job links: “I don’t even want to hear about that. We have one more year on his contract” ?¬レᆰ️ #RealMadrid



“We are very happy with Ancelotti”, the president has added. pic.twitter.com/469mWxlH8d