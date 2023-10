Real Madrid : Haaland a envoyé un petit mot doux à Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

« Le Roi de la Liga. » C’est en ces termes très élogieux qu’AS a fait sa Une de ce dimanche pour saluer la nouvelle belle performance de Jude Bellingham contre Osasuna la veille (4-0). Avec un doublé et une prestation dans la lignée de son solide début de saison, l’international anglais marche sur l’eau et se place comme LE meilleur joueur actuel des cinq grands championnats.

Avec 8 buts en autant de matches de championnat, et même 10 réalisations et 3 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues, le meilleur buteur de la Liga réalise même les débuts les plus probants d’un joueur dans l’histoire du Real Madrid.

« Irréel »

Mieux qu’un certain Cristiano Ronaldo (10 buts et 1 passe décisive lors de ses 10 premiers matches après son arrivée, à l’été 2009). « Personne ne s’attendait à de telles stats, a confessé son entraîneur, Carlo Ancelotti. Il réalise un début de saison surprenant à tous les niveaux et nous fait oublier qu’il n’a que 20 ans. » Même son grand ami Erling Haaland s’est agenouillé devant son ancien coéquipier au Borussia Dortmund. « Irréel », a ainsi commenté l’attaquant norvégien de Manchester City sur Instagram.

👀 Haaland 🇳🇴 sous le post de Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : « Iréel. » #RealMadrid ✅🤝 pic.twitter.com/vNmlmt6TlV — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) October 7, 2023

