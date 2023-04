Real Madrid, Manchester United, Juventus : nouveau camouflet pour Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

L'aventure de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite n'est pas vraiment une réussite. En tous cas sportivement. Et le limogeage de Rudi Garcia n'a pas eu l'effet escompté.

Il a tiré sur la barre

En effet, lundi soir, Al Nassr, deuxième de Saudi Pro League avec 53 points, derrière par Al-Ittihad, leader avec 3 points de plus et un match en moins, jouait en King Cup (Coupe du Roi). Et c'est Al Wehda qui s'est qualifié pour la finale (1-0). Malheureux, CR7 a adressé une frappe sur la barre transversale à la 82e...