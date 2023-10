Real Madrid : l'altercation musclée entre Sergio Ramos et Antonio Rudiger (vidéo)

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

C'était le match des retrouvailles entre Sergio Ramos et le Real Madrid, ce samedi, à Sanchez Pizjuan. Et l'ancien joueur du PSG n'est pas passé à côté, loin de là. Son équipe a résisté aux assauts du club merengue et a fini par ouvrir le score grâce à un csc d'Alaba, à l'entame du dernier quart d'heure. Mais Carvajal a égalisé dans la foulée d'une tête rageuse sur un centre de Kroos. Ramos a lui aussi été décisif.

Ils ont failli en venir aux mains

1-1 score final. La rencontre a été assez électrique avec notamment une prise de becs entre Ramos et Antonio Rudiger qui a failli tourner à la bagarre, l'Espagnol, toujours aussi sanguin, agrippant l'Allemand par les joues avant de le repousser...

