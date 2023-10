Real Madrid : avant Séville, Ancelotti fait une annonce sur les grands débuts d'Arda Güler

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement du Real Madrid au FC Séville ce week-end. L'occasion pour le technicien italien de donner des nouvelles d'Arda Güler. Le prodige turc est de retour à l'entraînement collectif et Ancelotti en a dit plus sur la date de ses grands débuts avec le club merengue.

Il ne jouera pas avant le Clasico

"Il est plutôt bien mais il manque encore un peu de condition. Nous pensons qu'il pourra jouer d'ici une dizaine de jours, deux semaines au plus tard", a annoncé Ancelotti. Güler ne sera onc pas du voyage à Séville, ni du match de C1 de la semaine prochaine contre Braga, et il ne devrait pas jkouer non plus contre le Barça. Ses débuts devraient intervenir soit le 5 novembre contre le Rayo, soit le 8 novembre contre Braga.

