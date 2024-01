Real Madrid : la voie du titre en Liga dégagée dans trois semaines ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Entre l'effondrement du FC Barcelone et le surplace de l'Atlético Madrid, la lutte pour le titre va se jouer entre le Real et Gérone. Pour le moment, la révélation catalane de la saison est leader avec un point d'avance sur les Merengue mais un match en plus. Match que le Real Madrid jouera à Getafe ce jeudi. Après cela, comme le souligne Marca, il y aura trois semaines frénétiques pour Gérone, qui pourraient faire basculer la course au titre.

La Sociedad, le Real Madrid et l'Athletic en trois semaines !

En effet, lors des trois prochaines journées, le club catalan affrontera trois des six premiers, dont le Real au Bernabeu ! Gérone commencera avec la réception de la Real Sociedad (6e) ce week-end, enchaînera avec le sommet à Chamartin le 10 et un autre déplacement périlleux, à San Mamès, pour y défier l'Athletic Bilbao (5e). S'ils restent aussi sérieux que ces dernières semaines, Carlo Ancelotti et ses hommes pourraient avoir fait un grand pas vers un 36e titre de Liga avant le début du mois de mars.

