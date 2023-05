Real Madrid : le groupe pour Getafe avec de nombreuses absences

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ce matin, la presse sportive espagnole annonçait que Carlo Ancelotti allait laisser de nombreux titulaires au repos pour la réception de Getafe ce soir. Seuls Thibaut Courtois et Vinicius Jr étaient certains d'être de la partie. Force est de constater que les médias ibériques ne se sont pas trompés. Car Karim Benzema, Rodrygo et David Alaba ne sont pas dans le groupe qu'a convoqué l'entraîneur italien. Et tous les autres, notamment Luka Modric et Toni Kroos, devraient être remplaçants. A noter cependant les retours de Ferland Mendy et Dani Ceballos.