Real Madrid : le groupe pour le Clasico contre le FC Barcelone est tombé, fin du suspense pour Bellingham

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, était en conférence de presse ce jeudi pour commenter le Clasico de samedi à Barcelone (16h15 et il adonné des nouvelles de Jude Bellingham, annoncé incertain pour la rencontre. "Bellingham ? Il va bien et jouera. Aujourd'hui, il va s'entraîner. On verra pour le onze de départ, de toute façon chaque joueur accepte les choix et ne demande pas d'explications."

Il est bien dans le groupe

La confiance était de mise et effectivement, l'Anglais figure dans le groupe que le Real vient de communiquer, au contraire d'Arda Güler. Les débuts du Turc sont programmés pour la semaine prochaine.





