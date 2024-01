Real Madrid : le onze de départ d'Ancelotti face à l'Atlético Madrid est connu

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Un choc, un vrai. Entre les deux clubs de Madrid, l'Atéltico et le Real qui s'affrontent en 8e de finale de la Coupe du Roi, ce soir, à compter de 221 heures 30. Comme vous pouvez le constater, ci-dessous, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, n'a guère l'intention de faire souffler certains de ses joueurs. On note tout de même les présences de Tchouaméni et de Kroos sur le banc de touche.

Podcast Men's Up Life