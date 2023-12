Real Madrid : le onze pour défier Villarreal est tombé

Les médias espagnols se demandaient si Carlo Ancelotti allait faire tourner son effectif pour la réception de Villarreal ce dimanche soir. La réponse est non ! Pour accueillir le Sous-Marin Jaune, désormais entraîné par l'éphémère ancien coach de l'OM, Marcelino, l'entraîneur du Real Madrid aligne un onze très compétitif avec une décision forte : Lunin reste dans les buts malgré le retour de blessure de Kepa.

Real : Lunin - Vazquez, Rüdiger, Alaba, Mendy - Valverde, Kroos, Modric - Bellingham - Diaz, Rodrygo.

