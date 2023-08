Real Madrid : le verdict est tombé pour Vinicius !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Les supporters du Real Madrid retenaient leur souffle ce lundi. C'est en effet aujourd'hui que Vinicius Jr passait de plus amples examens pour connaître la gravité de sa blessure, contractée vendredi soir à Vigo (1-0). L'ailier était sorti dès la 18e minute et sa grimace laissait craindre le pire. Une absence de quatre à cinq semaines était annoncée. Ce sera finalement un peu plus...

Six semaines d'absence ?

Selon le communiqué médical publié par le Real Madrid il y a quelques minutes, Vinicius Jr souffre d'une lésion du biceps fémoral droit. Comme très souvent désormais, le staff médical se refuse à donner une estimation de son indisponibilité. Mais celle-ci devrait être de six mois, même si l'ancien du Flamengo a prouvé que son métabolisme était exceptionnel et lui permettait de récupérer très rapidement.

🚨 Vinicius souffre d'une lésion au biceps fémoral droit.



❌ Il sera absent environ 6 semaines @AranchaMOBILE pic.twitter.com/17i5W02yhl — Real France (@realfrance_fr) August 28, 2023

