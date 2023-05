Real Madrid : les agents de Vinicius sortent du silence avec un communiqué assasin

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Après le Real Madrid, c'est au tour des agents de Vinicius Junior de sortir un communiqué cinglant après les insultes racistes subies par l'ailier gauche brésilien lors du match ce dimanche contre Valence, perdu par les Merengue (1-0).

Le communiqué des agents de Vinicius

"Ce n’est rien de plus qu’un autre reflet de ce qui a été vu tout au long de cette saison de LaLiga, dans laquelle il est devenu clair pour le monde entier que dans toute l’Espagne, ils n’acceptent pas le rôle d’un jeune homme noir. Ils n’arrivent pas à accepter que l’athlète le plus décisif et le plus pertinent de la Liga soit un jeune homme noir. Pendant le match entre Valence et le Real Madrid, nous avons été témoins de scènes de racisme généralisé, intentionnel et déjà institutionnalisé, qui sont parmi les plus dégoûtantes de l’histoire du football. Trois ans après que le monde ait été choqué par une vidéo dans laquelle George Floyd a été brutalement immobilisé, aujourd’hui, le monde entier a été témoin d’un événement dans lequel Vinicius a été immobilisé de manière lâche, violente et inacceptable lors d’un match. Le consentement voilé de la Liga à toute cette discrimination a été pendant des mois un message à tous les Espagnols, qu’elle ne veut pas avoir les meilleurs, s’ils sont noirs. Les Noirs, en Liga, ne sont acceptés que s’ils ne font pas de bruit, et ça, Vini ne le sera jamais. Ni sur les terrains, ni en dehors d’eux."