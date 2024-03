Real Madrid : les insultes de Bellingham à l'arbitre du match à Valence révélées

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Impressionnant sur le terrain, Jude Bellingham est en train de se bâtir une mauvaise réputation en Espagne. Car l'Anglais conteste très régulièrement l'arbitrage, réclame souvent des pénaltys, puis des explications après les rencontres, quand il n'insulte pas des adversaires (son compatriote Greenwood, traité de "violeur"...). Hier soir à Valence, cela lui a valu une expulsion après le coup de sifflet final, alors que l'arbitre avait sifflé les trois coups juste avant que le milieu ne marque le troisième but.

"C'est un putain de but ! Le ballon est en jeu, c'est quoi cette connerie ?!?"

Dans son rapport, Gil Manzano a écrit que Bellingham avait eu une attitude agressive à son égard et lui avait dit "C'est un putain but !". Mais les médias catalans se sont faits un plaisir de faire appel à des spécialistes de la lecture labiale et il s'avère que l'Anglais a été un peu plus insultant envers le sifflet : "C'est un putain de but ! Le ballon est en jeu, c'est quoi cette connerie ?!?". Comme révélé par El Chiringuito, la commission de discipline devrait lui infliger deux à trois matches de suspension pour ce nouvel écart de conduite...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

It's not football,it's laligapic.twitter.com/dWfUxDh0XG — Out Of Context Real Madrid (@Bellingham__Hub) March 3, 2024

Podcast Men's Up Life