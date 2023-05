Real Madrid : Manchester City pénalisé par... l'Eurovision !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si le match ne se joue pas ce samedi, c'est parce que le concours de l'Eurovision a lieu ce soir à Liverpool. Et que la mobilisation des forces de police pour cet événement a empêché la tenue d'autres, comme des matches de football à Anfield ou Goodison Park. Et voilà comment Manchester City va être contraint de jouer trois jours seulement avant de recevoir le Real Madrid et sans pouvoir faire tourner puisque la course au titre avec Arsenal ne permet aucun relâchement...

Le calendrier complet du Real Madrid pour la fin de saison

This might be, hands down, the funniest thing I've ever written. But Pep Guardiola has confirmed that Eurovision has impacted his side in the title race.https://t.co/98Yp8Dul1S