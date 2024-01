Real Madrid : on sait pourquoi le FC Barcelone a recalé Tchouameni

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Le Barça s'intéressait à Aurélien Tchouaméni du temps de ses années à Bordeaux, mais les Catalans ne sont pas allés plus loin. Krkic, le père de Bojan, avait donné un avis négatif lorsqu’il observait le milieu de terrain français. Il travaillait alors avec le Barça.

“Ce qui ne m’a pas plu chez lui…”

Krkic a observé l’ancien bordelais, pendant ses années en Gironde et il a expliqué ses doutes quant à la possibilité de voir jouer Tchouameni dans des équipes comme le Barça: "A Bordeaux tu as beaucoup d'espace devant toi, tu sors en contre-attaque et ils te pressent moins. Au Barça et à Madrid tout le monde met un milieu de plus au milieu de terrain et il faut réagir rapidement : réfléchir, décider et exécuter rapidement et je n'ai pas vu cela chez lui." On comprend mieux pourquoi le Barça ne s’est pas positionné sur l’international Français. Malheureusement pour le Barça, on connaît la suite de l’histoire.

