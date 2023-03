Real Madrid : Özil annonce sa retraite

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Mesut Özil a annoncé ce mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière à l'âge de 34 ans. "Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de me retirer du football. J’ai eu le privilège d’être un joueur professionnel pendant 17 ans et j’en serai éternellement reconnaissant. Mais lors des dernières semaines et des derniers mois, j’ai contracté de nombreuses blessures, c’est donc devenu clair pour moi qu’il fallait que je quitte le football. Ce fut une expérience inoubliable et riche en émotions et je veux remercier tous les clubs et les entraîneurs que j’ai côtoyés. (…) Merci à tous mes fans qui m’ont montré un soutien infaillible peu importe les circonstances et le club que je représentais", a écrit le milieu offensif allemand sur ses réseaux sociaux.

Dans sa carrière, Mesut Özil aura connu six clubs : Schalke 04 (2006-2008), Werder Brême (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Arsenal (2013-2021), Fenerbahce (2021-2022) et Istanbul Basaksehir (2022-2023).