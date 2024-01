Real Madrid : Pérez récupère un joli chèque dans les caisses du club

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Tous les supporters ne connaissent ni le texte, ni le nom du programme. Il est pourtant précieux pour les clubs et le Real Madrid vient d'en faire la preuve. Ainsi, le "programme de protection des clubs" de la FIFA vise à indemniser les formations qui subissent de longues absences dues aux blessures des joueurs lors de matchs internationaux.

Plus de 400 000 euros

Comme vous le savez, sans doute, ce fut le cas pour Vinicius Jr, l'attaquant du Real, qui s'est blessé avec la sélection brésilienne. Une absence qui a dépassé les 28 jours, élément requis pour que la FIFA paie un montant précis. Le c club espagnol a donc reçu un dédommagement de plus de 400 000 euros. Une indemnisation, et il est important de le préciser, qui est basée sur le salaire du joueur.

