Real Madrid - Rayo Vallecano : la compo de Carlo Ancelotti est tombée !

Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Outre les absences longue durée de Thibaut Courtois et Eder Militao, Carlo Ancelotti doit faire sans deux de ses Français, Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni, tous deux blessés et sur le flanc pour ce derby.

Le onze du Real Madrid :

Real Madrid : Kepa - Carvajal, Alaba, Rüdiger, Fran Garcia – Camavinga, Valverde, Modric – Bellingham – Vinicius, Joselu.

