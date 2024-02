Real Madrid : Sergio Ramos fait une annonce avant son grand retour au Bernabeu

Sergio Ramos a évoqué son grand retour au Real Madrid. Ce sera dimanche, et l'ancien capitaine merengue sera dans le camp adverse avec son club du FC Séville. "Ce sera un moment unique et exceptionnel", a-t-confié.

Avant d'ajouter... "Si je marque au Bernabeu, je ne célèbrerai pas. Je vais me sentir à la maison parce que j'ai passé tant d'années ici, avec les moments les plus importants de ma carrière. J'ai de super souvenirs des supporters, de mes coéquipiers."

🗣️ Sergio Ramos: "If I score at the Bernabéu, I won't celebrate. I'm going to feel at home because I've spent many years there, with the most important moments of my career and I have wonderful memories of the fans, of my teammates.



It will be a unique and emotional moment." pic.twitter.com/YDDmRcrlNr