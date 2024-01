Real Madrid : Simeone et l'Atlético préparent un premier affront aux Merengue

Les derbys entre l'Atlético Madrid et le Real n'ont traditionnellement pas besoin qu'on allume la mèche pour être explosifs. Surtout quand il s'agit, comme demain soir, d'un match à élimination directe, en l'occurrence un 8e de finale de Coupe du Roi. Mais histoire que ses joueurs soient bien remontés - et leurs adversaires aussi -, Diego Simeone a mis les choses au point ce mercredi en conférence de presse, quand il a été interrogé sur la possibilité que les Colchoneros fassent un pasillo aux tout frais vainqueurs de la Supercoupe d'Espagne.

"Le pasillo pour le Real Madrid ? En premier lieu, il y a nos fans et nos fans, on les respecte..." Pas de haie d'honneur pour les Merengue, donc, au Metropolitano ! Un affront dont Carlo Ancelotti saura certainement profiter pour motiver ses joueurs. Comme toujours, le derby madrilène promet une belle empoignade, surtout que le match aller en Liga (3-1 pour l'Atlético), au printemps, avait déjà généré de grosses polémiques...

Simeone et l'Atletico Madrid ne devraient pas faire de haie d'honneur pour le Real Madrid demain 💥



"Le Passillo pour le Real Madrid (félicité le Real en faisant une haie d'honneur pour la super coupe d'Espagne) ? En premier lieu, il y a nos fans et nos fans, on les respecte. "… pic.twitter.com/iGKKNk2cMS