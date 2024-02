Real Madrid : suspension confirmée, alerte rouge avant le derby !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid a encaissé deux coups durs ce vendredi matin, qui constituent un énorme casse-tête pour Carlo Ancelotti. Le premier de c'est coup dur, c'est le résultat des examens passés par Antonio Rüdiger, après sa blessure la veille à Getafe (2-0) l'ayant contraint à sortir à la mi-temps. L'Allemand souffre d'une contusion à la cuisse gauche et est très incertain pour le derby contre l'Atlético dimanche.

Seul Nacho est valide en défense centrale pour le derby !

Ce n'était pas trop grave dans la mesure où Aurélien Tchouaméni pouvait le remplacer dans l'axe. Sauf que la commission de discipline espagnole vient de confirmer l'avertissement reçu par le Français hier, ce qui fait qu'il sera suspendu ce week-end ! Avec Militao et Alaba blessés, Rüdiger incertain et Tchouaméni suspendu, il ne reste donc plus que Nacho Fernandez de valide. Ça promet des maux de crâne à Carlo Ancelotti pour composer sa défense...

