Real Madrid : Tony Kroos en remet une couche sur l'Arabie saoudite

Souvenez-vous, c'était l'été dernier. Alors que bon nombre de joueurs prenaient la direction de l'Arabie saoudite, et de son championnat, Tony Kroos, le milieu de terrain du Real Madrid, faisait part de ses doutes. Estimant que le choix des footballeurs en question était uniquement guidé par l'argent et non l'intérêt sportif.

Un public "incroyable"

Les spectateurs saoudiens, présents lors des demi-finales et finale de la SuperCoupe d'Espagne, ont bien fait comprendre à Kroos que ses propos n'étaient pas passés. Huant le joueur à chacune de ses prises de balle. Pas de quoi modifier l'attitude de Kroos qui, selon El Desmarque, a poussé la provocation jusqu'à refuser de porter, une fois la finale terminée et remportée par son équipe, un tee-shirt avec le terme "champions" écrit en arabe.

Kroos, lui, est resté avec un maillot classique. Et a même trouvé, plein d'ironie, le public "incroyable."

