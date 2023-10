Real Madrid : le terrible verdict tombe pour un cadre d'Ancelotti

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Il reste certes une victoire probante. Face au FC Barcelone et de surcroît sur son terrain lors d'un Clasico toujours aussi important dans la saison. Le Real Madrid était donc, depuis hier, sur un nuage, avant qu'une bien mauvaise nouvelle gâche l'ambiance.

Forfait avec les Bleus

Car on l'a en effet appris ce matin : le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni, titulaire face aux Blaugrana, s'est blessé et souffre "d'une fracture de stress incomplète du second métatarse du pied gauche" selon les termes du diagnostic communiqué par le club merengue. On ne connaît pas encore la durée de l'indisponibilité de l'international français, mais on parle d'au moins deux mois d'indisponibilités.

Il est quasiment acté que Tchouaméni sera absent pour les prochaines matches de l'équipe de France, le 18 novembre contre Gibraltar et le 21 novembre face à la Grèce. Heureusement que les Bleus sont déjà qualifiés pour l'Euro...

Parte médico de Tchouameni.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 29, 2023

