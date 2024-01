Real Madrid : un nouveau scandale arbitral révélé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Depuis le scandaleux match contre Alméria (3-2) il y a dix jours et surtout depuis que le juge chargé de l'affaire a estimé qu'il n'avait pas corrompu des arbitres, le FC Barcelone a repris sa campagne presque séculaire de critiques d'un arbitrage jugé pro-Real Madrid. Campagne dans laquelle il peut compter sur le soutien de l'Atlético Madrid, lui aussi scandalisé par les décisions de la VAR face à Alméria. La chaîne DAZN a apporté de l'eau au moulin des Barcelonais et des Colchoneros en dévoilant un échange survenu à la mi-temps de Las Palmas-Real (1-2) samedi.

Rodrygo, une "expulsion très clair"... qui n'est pas venue !

On y voit l'arbitre, Soto Grado, discuter avec le capitaine merengue, Nacho Fernandez, et reconnaître que l'action de la 5e minute, qui a vu Rodrygo repousser le gardien de Las Palmas en lui mettant la main dans le visage, était "une expulsion très claire". Mais alors, pourquoi a-t-il seulement averti l'attaquant brésilien ? Pourquoi la VAR ne l'a-t-elle pas contacté pour lui dire que ce geste, certes venu après une provocation, méritait autre chose qu'un carton jaune ? Le Barça et l'Atlético connaissent déjà la réponse à ces questions...

DAZN Liga a capté une discussion entre Nacho et l’arbitre Soto Grado lors du match Las Palmas - Real Madrid.



L’arbitre admet que le coup de Rodrygo au gardien de Las Palmas valait un rouge, pourtant, il ne lui a pas donné.



😳 pic.twitter.com/IrqD9vZ77i — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) January 29, 2024

