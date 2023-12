Real Madrid : un nouveau titulaire fauché en plein vol à Alavés !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid finira champion d’automne en 2023. Victorieux hier d’une partie très disputée à Alavés (1-0), le club merengue en a profité pour reprendre la tête de la Liga à Gérone mais a peut-être perdu plus gros. Rodrygo s’est en effet blessé pendant le temps additionnel. La grimace du Brésilien, remplacé par Ceballos, ne disait rien de bon, d’autant qu’il a dû être accompagné par deux soigneurs pour sortir du terrain.

« Il y a un peu de fatigue »

À sa sortie du stade, le joueur de 22 ans boitait et pourrait rejoindre l’infirmerie déjà pleine à craquer du Real Madrid avec Eder Militao, Arda Güler, Vinicius Junior, Thibaut Courtois et David Alaba. « Il y a un peu de fatigue et c’est normal après avoir joué une partie du match à dix contre onze, a botté en touche Carlo Ancelotti. Mon sentiment est que nous avons gagné au final et je reste sur cette impression. »

👋 Valverde llega saludando...

‼️ ... ¡y Rodrygo, cojeando!



La imagen del Real Madrid en el aeropuerto de Vitoria, YA en #ChiringuitoSuperliga. pic.twitter.com/F0QtA3KnsP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2023

