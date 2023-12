Real Madrid : une énorme prolongation dans le viseur

Le Real Madrid va proposer une prolongation de contrat d'une saison supplémentaire à Carlo Ancelotti. Actuellement lié jusqu’en 2024, le technicien pourrait finalement rester jusqu’en 2025, comme l’a annoncé Ekrem Konur ce matin sur X.

Arrivé à l’été 2021 dans le club, pour son deuxième mandat à Madrid, Ancelotti comptabilise 141 matchs à la tête de l’effectif madrilène, pour 100 victoires, 19 matchs nuls et 22 défaites.

