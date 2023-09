Real Madrid - Union Berlin : le onze merengue est tombé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ce soir, le Real Madrid retrouve sa compétition préférée, la Champions League. Dans son antre du Bernabeu et face à un novice dans l'épreuve, l'Union Berlin. Pour cette affiche, comme à son habitude, Carlo Ancelotti aligne son meilleur onze, étant entendu que Vinicius Jr et Dani Carvajal ne sont pas disponibles. On retrouve notamment deux Français, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.

Real : Kepa - Vazquez, Rüdiger, Nacho, Alaba - Modric, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga - Joselu, Rodrygo.

🚨🔥 Le XI du Real Madrid pic.twitter.com/qQU7JOIzTT — Real France (@realfrance_fr) September 20, 2023

