Real Madrid : Vinicius marche sur les plates-bandes de Ronaldo

Vinicius Junior marche vers la gloire au Real Madrid. L’ailier est devenu le second meilleur buteur brésilien du Real Madrid, avec son but contre Almeria (3-2). Avec 70 buts en 243 matchs, il prend la seconde place de Roberto Carlos et ses 69 buts en 527 rencontres. Vinicius est désormais à quelques dizaines de buts du record absolu.

Sur les pas de Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario a marqué l’histoire du Real Madrid avec ses 104 buts en 177 matchs. Un ratio impressionnant, que Vinicius va avoir du mal à dépasser. Ce dernier doit encore marquer 35 buts avant de dépasser R9. Il faudra patienter quelques saisons supplémentaires avant que Brésilien ne dépasse la légende brésilienne.

