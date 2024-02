Al-Ittihad : une annonce est tombée sur Benzema !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Jeudi, Karim Benzema n'a pas pris part au huitième de finale aller de la Ligue des Champions asiatique face au Navbahor Namangan, l'entraîneur d'Al-Ittihad, Marcelo Gallardo, ayant décidé de ne pas le convoquer. "Il s'entraîne actuellement seul, après avoir rejoint l'équipe il y a quelques jours. Quand il sera prêt physiquement et techniquement, il rejoindra sans aucun doute le groupe. Ce sera très probablement la semaine prochaine", avait déclaré l'ancien coach de River Plate.

Il aurait reconnu certains de ses torts

Et effectivement, selon Marca, le Ballon d'Or 2022 devrait faire son retour dès dimanche contre Al Riyad, en championnat. Le média espagnol révèle que Gallardo et lui ont eu une discussion au cours de laquelle l'ancien de l'OL aurait fait amende honorable et reconnu certains de ses torts. Après plusieurs semaines houleuses, l'heure semble donc à l'apaisement.

Podcast Men's Up Life