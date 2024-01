Cristiano Ronaldo glisse un gros indice sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Cristiano Ronaldo, dans un entretien à Record, y est allé de ses critiques sur le Ballon d’Or et le trophée The Best : "Je ne crois tout simplement plus à ces récompenses et ce n’est pas parce que j'ai gagné le prix de Globe Soccer Awards, mais c'est un fait. Les chiffres sont présents et les chiffres ne trompent pas, ils ne peuvent pas m'enlever cette récompense (ndlr : meilleur buteur au monde en 2023) car elle est réelle. Cela me rend très heureux parce que les chiffres prouvent la réalité".

Fidèle à Al-Nassr

CR7 (38 ans) a aussi évoqué son avenir. Et il devrait encore passer par Al-Nassr... "Jouer dans la Ligue portugaise n’a aucun sens, a-t-il expliqué. Je vais avoir 39 ans dans quelques jours, je vais jouer cette saison restante et une autre année à Al-Nassr, c’est ce que je veux le plus, et quand j’aurai 40, voyons ce qui va se passer".

Em entrevista exclusiva a Record, o craque português mostrou-se "muito feliz" pelos troféus conquistados nos Globe Soccer Awards https://t.co/rOZtglNkoD pic.twitter.com/eGL9KSGu7a — Record (@Record_Portugal) January 21, 2024

