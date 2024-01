FC Barcelone - Mercato : le clan Haaland chauffe plus que jamais le Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

« Haaland ou Mbappé ? Je me concentre sur ce que j'ai. On ne doit pas penser à cela, on n'est pas dans une position économique privilégiée. Je dois bien jouer et gagner avec ce qu'on a à disposition. » Interrogé sur les deux cracks du football mondial en conférence de presse, Xavi a botté en touche.

« Quelqu’un dans son entourage appelle le Real chaque semaine »

Josep Pedrerol n’en a pas fait autant. Lancé sur la possible arrivée d’Haaland au Real Madrid, le journaliste phare d’El Chiringuito a lâché une petite bombe sur les coulisses de l’opération. « Quelqu’un dans l’entourage d’Haaland appelle le Real Madrid chaque semaine, a-t-il révélé. Mais je crois pas qu’il signe au Real Madrid pour autant. » Pedri, lui, rêve de l’attirer au FC Barcelone...

🤖 "Alguien del entorno de HAALAND LLAMA al MADRID todas las semanas".



💣 BOM-BA-ZO de @jpedrerol. PERO... pic.twitter.com/PFZEGZin2e — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 4, 2024

Podcast Men's Up Life