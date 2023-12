L'offre du Real Madrid pour Mbappé a fuité, désaccord au Barça entre Xavi et Deco !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

La presse madrilène

Marca : "Le Real Madrid appellera Mbappé"

On commence par la presse madrilène et Marca, qui a dévoilé l'offre de contrat que devrait proposer début janvier le Real Madrid à Kylian Mbappé. Elle serait comporté d'un salaire net annuel de 26 millions d'euros et d'une prime à la signature de 130 millions d'euros.

AS : "Ancelotti 2026"

De son côté, AS s'attarde surtout sur la prolongation de Carlo Ancelotti à la Casa Blanca, qui a été officialisée ce vendredi par le club merengue.

La presse catalane

Sport : "Bienvenue"

Du côté de la presse catalane, Sport revient sur les premiers pas de Vitor Roque au FC Barcelone et annonce que Xavi réclamerait Aleix García (Gérone) tandis que Deco voudrait, lui, Douglas Luiz (Aston Villa) pour renforcer l'entrejeu du Barça.

Mundo Deportivo : "La Ligue des Champions est mon rêve"

Enfin, Mundo Deportivo s'attarde également sur l'arrivée de Vitor Roque au Barça et jette un gros coup de froid sur la possible venue d'Aleix García. Des sources proches du club blaugrana auraient démentis toute négociation entre le FC Barcelone et Gérone pour le milieu de terrain espagnol, qui ne pourrait pas débarquer chez le champion d'Espagne en titre tant que le problème du fair-play financier ne sera pas résolu.

