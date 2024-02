Le Real Madrid a bouclé un renfort de marque en catimini

Pas de déferlement médiatique. Ni même les gros titres dans la presse spécialisée. Logique, il ne s'agit pas d'un nouveau joueur venu renforcer l'effectif de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Mais une arrivée beaucoup plus discrète, mais toute aussi essentielle.

Ainsi, le Real a récemment modifié son secteur médical, si important dans une saison, avec la signature de Daniel Rosado. Il remplace Niko Mihic qui demeure toutefois au club. On imagine derrière ce choix la volonté de Carlo Ancelotti.

Niko Mihic is still at the club, but is not involved in the day-to-day with the first team@TheAthleticFC https://t.co/xw9YCvZVfe