Le Real Madrid se méfie de Mbappé, le Barça a une nouvelle priorité au Mercato !

La presse madrilène

Marca : "Prouesse mondiale"

Comme l'ensemble de la presse espagnole, Marca fait sa Une sur la victoire ce mardi de l'Espagne face à la Suède (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde féminine 2023. Le quotidien madrilène annonce, par ailleurs, que Thibaud Courtois et Eder Militao, tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, devraient être opérés ce jeudi.

AS : "Elles sont déjà éternelles"

Toujours du côté de la presse madrilène, AS relaie les déclarations du journaliste d'ESPN, Rodrigo Faez, qui estime que "Kylian Mbappé a joué tout l'été avec le Real Madrid". De son côté, Relevo croit savoir que la Casa Blanca, tout comme le Paris Saint-Germain, se méfierait de l'attaquant français.

La presse catalane

Sport : "Comme vous êtes grandes"

Du côté de la presse catalane, Sport s'attarde sur le dossier João Félix. Désireux de quitter définitivement l'Atlético Madrid cet été, l'attaquant portugais aurait le FC Barcelone comme destination favorite et compterait attendre jusqu'au dernier jour du mercato estival pour savoir si le Barça va le recruter. Mais l'entraîneur des Blaugrana, Xavi, ne voudrait recruter João Félix cet été que si un latéral droit et un milieu offensif arrivent avant et qu'un attaquant parte.

Mundo Deportivo : "En finale"

Enfin, Mundo Deportivo affirme que le latéral droit de Manchester City, João Cancelo, serait désormais la priorité absolue du Barça lors de ce mercato estival.

