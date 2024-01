Mercato : la victime de Mbappé au Real Madrid connue, immense surprise en vue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le PSG ne se ferait plus d’illusion au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé (25 ans). Si tout est toujours permis en période de mercato, encore plus avec le Bondynois, les dirigeants du club de la capitale seraient en passe de rendre les armes. Selon Juanfe Sanz, le PSG voit en effet Mbappé hors du club la saison prochaine et l’imagine déjà porter le maillot du Real Madrid. La question serait désormais de savoir qui il éjecterait du onze de base de Carlo Ancelotti ?

Vinicius victime de son dernier tweet ?

Selon Sport et ce serait une immense surprise, sa victime s nommerait Vinicius Junior ! « Florentino Pérez sacrifiera le Brésilien, assure le journaliste Joaquim Piera. Le président du Real Madrid estime qu’il n’a pas le profil de n°1 et mise sur Mbappé. Le dernier tweet ironique de Vini après la polémique arbitrale contre Almeria a convaincu Pérez en ce sens. »

