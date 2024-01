Mercato : Mbappé ruine les derniers espoirs du PSG avec le Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le PSG a-t-il encore un espoir de retenir Kylian Mbappé ? Si tout est permis en période de mercato, encore plus avec le Bondynois, les dirigeants du club de la capitale seraient en passe de rendre les armes malgré une dernière tentative juteuse (100 millions d'euros par an ?).

Mbappé veut une sortie par le haut

Selon Juanfe Sanz, le PSG voit Mbappé hors du club la saison prochaine et l’imagine déjà porter le maillot du Real Madrid. En interne, on craint ainsi que la prochaine réunion prévue avec Nasser al-Khelaïfi soit vaine, devant un joueur qui a déjà pris sa décision. Du côté du crack de 25 ans, on mettrait une stratégie en place pour sortir par le haut et soigner son image.

🐢👋 "En el PSG VEN FUERA a MBAPPÉ".



❌ "Todavía no ha respondido a la oferta del club parisino".



🚨 EXCLUSIVA de @JuanfeSanzPerez. pic.twitter.com/gm566SYsxU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 24, 2024

Podcast Men's Up Life