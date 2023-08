Nouvelle bombe Mbappé au Real Madrid, de l'argent frais arrive dans les caisses du Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

La presse madrilène

Marca : "Kepa ferme la porte"

On commence par la presse madrilène et Marca, qui revient sur les bons débuts de Kepa sous le maillot du Real Madrid contre le Celta Vigo (1-0). Par ailleurs, le journaliste de Marca, Carlos Carpio, a lâché une bombe dans le dossier Mbappé, annonçant que son arrivée à la Casa Blanca serait encore possible cet été. "Je ne considère pas que l’affaire Mbappé soit encore close. Tout peut arriver, on l’a déjà vu."

AS : "Dans les bottes de Rodrygo"

De son côté, AS s'attarde sur Rodrygo, qui aura les rênes de l'attaque merengue dans les prochaines semaines avec l'absence de Vinicius Junior.

🗞️ Aquí tienes la #PortadAS del 30 de agosto



👟 En las botas de Rodrygo pic.twitter.com/uttcmAoAnK — Diario AS (@diarioas) August 29, 2023

La presse catalane

Sport : "Laporta endossera"

Du côté de la presse catalane, Sport annonce que le fonds d'investissement allemand Libero devrait versé 20 millions d'euros au FC Barcelone d'ici ce jeudi. Ce qui devrait permettre au Barça d'enregistrer l'arrivée du latéral droit de Manchester City, João Cancelo.

🗞️| #PortadaSPORT



✅Laporta avalará

⌛️Vilda, con las horas contadas

📤Eric Garcia pide ir al Girona y el Aston Villa pregunta por Lenglet

🔐Fermín López renueva hasta 2027

💯España, en busca del pleno en el Mundialhttps://t.co/IHD1BxG4fv — Diario SPORT (@sport) August 29, 2023

Mundo Deportivo : "Écouter les offres"

Enfin, Mundo Deportivo s'attarde sur les mouvements qui pourraient intervenir au Barça d'ici la fin du mercato estival. Les arrivées du latéral droit de Manchester City, João Cancelo, et l'attaquant de l'Atlético Madrid, João Félix, seraient espérés tandis qu'Ansu Fati, Eric Garcia ou encore Clément Lenglet pourraient quitter le club blaugrana d'ici vendredi.

