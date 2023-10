PSG, FC Barcelone - Mercato : le nouveau Messi au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

De retour de blessure, Arda Güler devrait effectuer ses débuts avec le Real Madrid soit le 5 novembre contre le Rayo, soit le 8 novembre contre Braga. Arraché au Barça, le joueur, qui était aussi ciblé par le PSG, est annoncé comme une pépite, à 18 ans. Ce que ne dément par un de ses anciens coachs, Erol Tokgözler, qui l'avait dirigé chez les U13 de Genclerbirligi...

"Arda a plus de potentiel que Messi"

« Messi est le plus grand joueur que j’ai jamais vu et Arda a de grandes capacités, a confié l'éducateur, dans AS. Messi a déjà tout accompli et Arda doit le faire, c’est encore un enfant. Mais si nous parlons purement de potentiel, Arda a plus de potentiel que Messi, même s’il a encore un long chemin à parcourir. Son football n’en est qu’à ses débuts, il doit jouer beaucoup de matches pour devenir le joueur qu’il peut être. Mais, comme je l’ai dit, le potentiel d’Arda est meilleur que celui de Messi. Je ne parle que du potentiel, bien sûr ». A vérifier, bien sûr...

