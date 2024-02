Mercato : après Mbappé, Messi a convaincu Haaland de signer au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Les planètes semblent enfin alignées pour voir débarquer Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. « En parlant du PSG, ma boule de cristal me dit que cette fois, il part, a affirmé hier soir Daniel Riolo au micro de RMC Sport. Et je parle bien de la vedette... Le mercato ça reste très délicat. Même si tu as en face de toi le mec qui te dit que c’est fait, il peut toujours se passer un dernier coup de fil ou autre. Je maintiens que sa position sur le terrain a joué. »

Messi a convaincu Haaland à The Best

Si Riolo semble donc quasi sûr de l’arrivée de Mbappé au Real Madrid, Erling Haaland pourrait lui emboiter le pas grâce à un certain Lionel Messi. Selon As, l’attaquant norvégien de Manchester City a compris qu’il doit signer à la Casa Blanca s’il veut être reconnu à sa juste valeur. Le crack de 23 ans s’en serait rendu compte après le sacre de Messi au prix The Best.

🚨| Erling Haaland 🇳🇴 a compris qu’il doit SIGNER au Real Madrid s’il veut être RECONNU à sa juste valeur. ✅



✅ Il s’en est rendu compte après que Messi ait remporté le prix The Best. 🏆@diarioas #RealMadrid pic.twitter.com/4BKJhCTpox — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) January 31, 2024

