PSG Mercato : Mbappé déclenche une première guerre à Madrid

Kylian Mbappé se dirige bel et bien vers le Real Madrid. Et ce ne sont pas les louanges qu’il a reçues après son 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad qui l’en éloignera. En quelques jours, l’entourage de la star du PSG a ainsi fait plusieurs voyages en Espagne afin de préparer son arrivée dans la capitale. Ses proches se sont mis en quête d’une maison. Ce qui n’a pas échappé aux agences immobilières de luxe.

Deux demeures encore en construction

Selon AS, celles-ci sont entrées en guerre pour obtenir ce gros contrat et trouver la future maison de Mbappé. Celle-ci devra être très spacieuse, avec un gymnase. Pour le moment, deux maisons d’une valeur de 12 millions d’euros basées dans le quartier de Pozuelo de Alarcón La Finca lui ont été proposées. Problème, elles sont encore en construction et ne seront prêtes que dans un an. En attendant, Sergio Ramos serait prêt à lui louer son ancienne demeure.

