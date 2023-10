PSG - Mercato : un dirigeant du Real Madrid confirme pour Mbappé et l'interpelle !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé est annoncé dans le viseur du Real Madrid. Mais le champion du monde 2018, arrivé à l'été 2017 au Paris Saint-Germain en provenance de l'AS Monaco, est toujours un joueur du PSG et totalise plusieurs rendez-vous manqués avec la Maison Blanche

Un dirigeant du Real Madrid lâche ses vérités dans le dossier Mbappé

Au micro du podcast Remontada Blanca, le membre du conseil d'administration du Real Madrid, José Manuel Otero, s'est longuement exprimé sur Kylian Mbappé, confirmant l'intérêt du club merengue pour l'ancien Monégasque mais assurant que le Real Madrid n'a rien tenté pour le recruter lors du dernier mercato estival.

"Kylian Mbappé a eu, et n’a pas eu, l’opportunité de venir à Madrid l’été dernier. Pour venir, il aurait dû renoncer aux bonus très élevés accordés avec le PSG. En plus, il aurait fallu payer un transfert. La quantité qu’il aurait fallu payer pour avoir Mbappé un an avant était démesurée. Cela n’aurait pas eu de sens de le recruter, même si c’est vrai qu’il y a eu le départ de Karim Benzema. On espère que Mbappé aura le même raisonnement que Jude Bellingham. J’ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid. Sinon, il déambulera… Il gagnera une Ligue des Champions un jour (à Madrid). Maintenant on dirait que le PSG est moins puissant qu’avant, parce qu’il n’a plus d’aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux, qui donne des résultats. J’ai confiance qu’il dise oui une fois qu’il sera agent libre. Il est né pour jouer au Real Madrid, c’est évident. Un gamin aussi jeune a été inondé d’argent, et il a décidé. Si on lui pose la question aujourd’hui et qu’il est sincère, il dira qu’il regrette. Il aurait déjà pu gagner une Coupe d’Europe s’il était venu à Madrid. Les relations entre Mbappé et Florentino Pérez n’ont jamais été mauvaises. Pérez n’a jamais mal pris ce qu’a fait Mbappé, il a compris sa réaction. Il n’y a pas eu de réaction forte du Real Madrid contre le joueur. Le Real l’a toujours protégé. Ce sont plutôt les supporters qui se sont sentis trahis. Le Real Madrid a toujours laissé les portes ouvertes. Zinédine Zidane est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25 ans. Il va avoir plein d’années avec nous. Si on avait fait un pas de travers avec Mbappé, le PSG aurait essayé de réagir contre le Real Madrid. On sait ce qu’on peut faire et ce qu’on doit faire. Si Mbappé vient en 2024 comme je l’espère, tout sera fait correctement. Sans que personne ne puisse nous accuser d’avoir un pacte avec lui. Ce qu’il sont dit l’an dernier, avec Nasser al-Khelaïfi qui disait qu’il y avait un accord avec le Real Madrid, c’est faux", a-t-il confié dans des propos rapportés par Foot Mercato.

