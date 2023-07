PSG - Mercato : Campos s'attaque à un espoir du Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ce n'est sans doute pas la nouvelle la moins surprenante de ce début de mercato. Ainsi, le PSG, qui doux euphémisme, n'entretient pas avec le Real Madrid de cordiales relations depuis l'affaire Mbappé, pourrait renouer le contact en vue d'un transfert.

Un an de contrat

C'est le média Defensa Central qui l'affirme : le club parisien suit avec grand intérêt le défenseur central du Real Madrid Castilla, Rafa Marin, âgé de 21 ans, et qui serait également suivi par Chelsea. Précision, et elle est de taille, Marin a encore un an de contrat et la piste la plus paisible pour son avenir serait tout de même un prêt dans un autre club espagnol de Liga pour acquérir du temps de jeu. À suivre.

