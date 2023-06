PSG, Real Madrid - Mercato : le coup de fil de Verratti à Ancelotti

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La saison qui vient de s'achever n'aura pas été un grand cru pour Marco Verratti. Pour avoir un peu trop profité des vacances imposées par la Coupe du monde, le milieu italien a repris la saison en surpoids, s'est blessé et n'a rien fait de bon à son retour, se distinguant par une perte de balle fatale lors du match retour de Champions League face au Bayern Munich (0-2). Il a d'ailleurs clôturé sa saison contre Clermont (2-3) par une autre perte de balle ayant abouti à un but. Pour l'ensemble de son oeuvre, pour son incapacité à avoir une hygiène de vie irréprochable, Verratti était poussé vers la sortie cet été. Son agent avait d'ailleurs laissé entendre qu'il n'était pas contre via une déclaration dans laquelle elle assurait que les Italiens finissent toujours par rentrer au pays.

Pérez lui a mis un gros stop !

Mais Verratti, lui, avait visiblement un autre plan que de découvrir la Serie A. Selon le média espagnol Defensa Central, il aurait appelé son compatriote Carlo Ancelotti, qu'il a connu à ses débuts au PSG, pour lui demander de convaincre Florentino Pérez de l'engager. Moyennant une cinquantaine de millions d'euros, le Real Madrid aurait pu récupérer celui qui était considéré comme l'un des futurs grands à son poste. Mais non. Le président merengue, qui vient de recruter Jude Bellingham pour 100 M€, a reconstruit un milieu de terrain à la fois jeune et prometteur avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Jude Bellingham. Pas question de recruter un trentenaire. C'est donc raté pour Marco Verratti, qui se consolera en apprenant que Luis Enrique, qui devrait être son prochain entraîneur au PSG, l'apprécie beaucoup...

