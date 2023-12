PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé aurait enfin pris sa décision pour son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Alors que le flou est toujours total au sujet de la décision de Kylian Mbappé concernant son avenir, El Chiringuito TV a fait un nouveau point ce jeudi sur le futur de l'attaquant français.

Mbappé aurait choisi le Real Madrid

Sur le plateau de l'émission espagnole, Francisco Buyo a affirmé que Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et qu'il serait plus proche que jamais de rejoindre librement le Real Madrid. "On me dit que Kylian Mbappé ne va pas renouveler avec le PSG. Il est plus proche du Real Madrid qu'il ne l'était il y a 6 mois", a déclaré le journaliste espagnol.

"Mbappé veut signer pour le club et il est disposé à signer dès le mois de janvier. Les conditions du Real Madrid seront inflexibles. La date de la signature est claire, le Real Madrid ne va pas attendre plus longtemps. Les conditions sont fixées depuis 2022 quand Mbappé négociait avec le club", a, lui, assuré Ramon Alvarez de Mon, qui travaille pour Marca.

